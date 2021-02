Andelen af langtidsledige er den højeste i seks år

I øjeblikket er andelen af langtidsledige den højeste i seks år.

Det fremgår af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der hører under Beskæftigelsesministeriet.

En person defineres som langtidsledig, når personen har været bruttoledig i 52 sammenhængende uger. Det kan omregnes til et år.

Tallene fra STAR viser, at der i december har været cirka 33.000 langtidsledige. Det svarer til, at mere end hver fjerde af de arbejdsløse er langtidsledig.

Det er den højeste andel af langtidsledige i seks år. Til sammenligning var det cirka hver femte af de arbejdsløse, der før coronakrisen var langtidsledig.

Ifølge Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er udviklingen meget bekymrende.

»Jo længere tid de arbejdsløse står i ledighedskøen, jo vanskeligere bliver det at komme i arbejde. I sidste ende risikerer de langtidsledige at tabe tilknytningen til arbejdsmarkedet«, siger Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

Mens andelen af langtidsledige har været stigende de seneste måneder, så har arbejdsløsheden omvendt været faldende syv måneder i træk.

Siden maj er arbejdsløsheden faldet med 32.200 fuldtidspersoner, men i samme tidsrum er antallet af langtidsledige vokset med 5200 fuldtidspersoner

Erik Bjørsted medgiver, at det kan virke paradoksalt, at der er blevet flere langtidsledige, samtidig med at køen af ledige er blevet kortere.

»Problemet kan dog være, at flere af de arbejdsløse ikke har haft de kvalifikationer, der har været efterspurgt. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper de ledige, som ikke har så meget uddannelse«, siger Erik Bjørsted.

Her og nu forventer cheføkonomen dog ikke, at langtidsledigheden begynder at falde. Det begrunder han blandt andet med den forlængede nedlukning af det danske samfund.

»Den forlængede sundhedskrise kan forlænge tiden i ledighedskøen og mindsker jobchancerne for de personer, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet«, siger Erik Bjørsted.

I sidste uge forlængede regeringen de gældende coronarestriktioner med tre uger, så de nu gælder til og med 28. februar.

Med forlængelsen skal liberale serviceerhverv som frisører, fitnesscentre og massører fortsat holde lukket.

