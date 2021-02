Overenskomstforlig er på plads til statsligt ansatte

Lørdag aften er et overenskomstforlig faldet på plads for de 195.000 ansatte i staten, oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det treårige forlig indeholder en økonomisk ramme på 6,75 procent. Det giver en lønstigning på 4,42 procent til de ansatte over tre år.

»På trods af de svære omstændigheder, som coronakrisen har bragt med sig, er vi lykkedes med at levere et godt resultat inden for rammerne af den danske model«, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Fakta OK21 De offentligt ansatte skal have nye overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår pr. 1. april 2021. De ansatte er i forhandlingerne med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner repræsenteret af Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer i alt 565.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner og har 51 medlemsorganisationer bag sig. 9. november 2020 gik forberedelserne til den næste omgang overenskomstforhandlinger ind i sin sidste fase, da flere organisationer samlede deres ønsker for at formulere fælles krav til arbejdsgiverne. 18. december 2020 mødtes parterne til den første egentlige forhandling. 6. februar 2021 blev parterne enige om en aftale for de statsansatte, der indebar en lønstigning på 4,42 procent over tre år og en seniorbonus til ansatte på over 62 år på 0,8 procent af lønnen. Vis mere

Derudover indføres en seniorbonus til medarbejdere, der er fyldt 62 år. De kan se frem til en årlig bonus på 0,8 procent af den ansattes løn. Bonussen er fleksibel, og den ansatte kan i stedet vælge at få to seniordage om året eller at få bonussen konverteret til pension.

Ifølge Morten Bødskov skal seniorer blive ved med at være en »aktiv, kvalificeret og efterspurgt arbejdskraft«:

»Med resultatet sender vi et stærkt signal til både seniorerne og arbejdspladserne om, at seniorerne udgør en værdifuld arbejdskraft i staten, som vi skal gøre en indsats for at udvikle og fastholde«, siger ministeren.

Der forhandles i år en ny overenskomst for de cirka 745.000 offentligt ansatte i staten, kommunerne og regionerne. De nuværende overenskomster, der med megen møje og besvær blev forhandlet på plads i 2018, udløber ved udgangen af marts. Det er kutyme, at der først landes et forlig på det statslige område. Det sætter retningen for aftalerne for kommunerne og regionerne. Efter de store linjer er aftalt, skal de enkelte organisationer forhandle særskilt med arbejdsgiverne om særlige forhold på deres områder. Efter planen skal alle forhandlinger være afsluttet i februar.

Til sidst skal forligende godkendes ved afstemninger i alle organisationerne, så de nye aftaler kan træde i kraft 1. april.

