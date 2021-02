Danske forskere rammer verdens mest eftertragtede forside

Det sker bestemt ikke hver dag, at danske forskere finder vej til forsiden af verdens mest prestigefyldte videnskabsmagasin Nature, hvor bare det at få sin forskningsartikel optaget er en kæmpe ære.

Men det skete i januar for et hold af forskere, der via det danskudviklede ASIM observatorie, monteret på den internationale rumstation ISS i 2018, fik studeret blå lyn så tæt, at de opdagede noget nyt og banebrydende.