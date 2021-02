Vind af stormstyrke forhindrer Tysklands-færger i at sejle

Automatisk oplæsning

Som følge af vind af stormstyrke aflyser Scandlines fire færgeafgange fra Gedser til Rostock og fire den anden vej mandag.

Det sker i tidsrummet fra klokken 11.15 til klokken 17.45, oplyser Scandlines på sin hjemmeside.

Fra Gedser skulle færgen have sejlet klokken 11.15, 13.30, 15.30 og 17.45. På samme klokkeslæt skulle der have været afgang fra Rostock også.

Rederiet opfordrer fragt- og passagerkunder til at benytte overfarten fra Rødby til Puttgarden, hvor færgerne sejler efter planen.

Aflysningerne skyldes vind, vejr og strømforhold, som er anderledes på ruten mellem Gedser og Rostock end mellem Rødby og Puttgarden.

Det forklarer Anette Ustrup Svendsen, som er kommunikationschef hos Scandlines.

»Det er ikke, fordi færgen ikke kan sejle, men når det blæser meget, presses vandet ud af havnen, og så får færgen vanskeligere ved at lægge til.«

»Samtidig er det ikke længere en rar oplevelse at være om bord, når det blæser, som det gør. Her til morgen blæste det så meget, at ting røg ned fra hylderne, og så er det ikke rart at være om bord«, forklarer hun.

Også to afgange hver vej var aflyst tidligere på morgenen.

Den normale sejlplan ventes genoptaget mandag aften klokken 20, oplyser Scandlines.

ritzau