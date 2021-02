16-årig dømt for drab efter slagsmål på skaterbane

En 16-årig dreng er blevet kendt skyldig i manddrab, efter at han dræbte en 18-årig mand under et slagsmål på en skaterbane i Gentofte.

Retten i Lyngby fandt det bevist, at den 16-årige havde brændt drabsofferet med en strømpistol på halsen og stak ham med en kniv to gange.

Den 24. april sidste år kom den dengang 15-årige op at toppes med en af den 18-åriges venner på det sociale medie Snapchat.

De to endte med at aftale et møde ved Netto på Smakkegårdsvej i Gentofte, hvor de kunne rede trådende ud.

Planen blev dog ændret, og klokken 01.20 om natten til den 25. april mødtes de to på Jägers Skatepark.

Den nu 16-årige havde medbragt opbakning i form af sin 13-årige lillebror og tre venner i alderen 14 til 19.

Den 18-årige havde ligeledes taget en række venner med, heriblandt den 18-årige der mistede livet.

