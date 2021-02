Anklager advarer om grusomme videoer i terrorsag

Automatisk oplæsning

Hjemme hos en gambisk mand på Fyn har politiet fundet store mængder materiale, som en anklager mandag i Retten i Odense betegner som ekstremistisk.

Den 30-årige mand, der har hustru og to børn her, er tiltalt for at have støttet Islamisk Stat. Han skal have rådgivet tilhængere af terrororganisationen og desuden forsøgt at motivere dem.

Manden nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer.

Han anklages blandt andet for at have indsamlet og derefter delt filer om fremstilling af bomber og også en række vejledninger om, hvordan man som tilhænger af Islamisk Stat kan holde sig under myndighedernes radar.

Dette oploadede han til en kanal på beskedtjenesten Telegram. Her ville han dele materialet, påstår specialanklager Klaus Lauridsen. Noget af det består af videoer, som viser henrettelse af gidsler, og dem skal dommer og domsmænd på et tidspunkt se.

»Der er meget grusomme videoer, det vil jeg gerne på forhånd advare retten om«, siger Klaus Lauridsen.

Islam, dyr og fitness er den 30-åriges tre hovedinteresser, oplyser han selv. På et tidspunkt oprettede han et firma, som skulle sælge økologisk honning.

Anholdelsen skete i december 2019. Han arbejdede på en virksomhed, som leverer beskyttelse til militærkøretøjer, oplyser han.

Adskillige betjente slog til på landejendommen - et stråtækt hus i bindingsværk. I stuen ved siden af brændeovnen stod en hvid reol. Her lå en Samsung mobiltelefon, som ifølge specialanklageren spiller en stor rolle i sagen.

På denne telefon blev beskedtjenesten Telegram tilgået. Her optrådte manden under profilen Adam. Profilen delte en instruktion om være påpasselig på nettet, så man undgår opdagelse.

Der var også en besked til ’korsfarerne og deres beskidte repræsentanter’ - ’fængsel eller død skræmmer os ikke, for Allah har lovet os Jannah (paradis, red.), mens han lovede jer helvedesild’.

Oppe på første sal i ejendommen lå flere usb-stik i en rød taske. Et af dem indeholder 37.000 filer, som ifølge anklagemyndigheden har ekstremistisk karakter.

Afhøringen af den tiltalte ventes at strække sig over tre dage. For eksempel spørger anklageren om den 30-åriges religion.

»Jeg er muslim«, svarer manden gennem en engelsk tolk. Han beder og faster. Hvilken retning?

»Jeg er bare muslim«, siger han og afviser i øvrigt at have instrueret sin hustru om at gå klædt på en særlig måde.

På spørgsmål fra forsvareren, advokat Asser Lyngs Gregersen, kommer det frem, at han ikke beder hver dag, at han af og til spiser svinekød, og at en af hans venner er homoseksuel.

