Dommer forlænger fængsling i drabssag uden lig

Varetægtsfængslingen af sognepræst Thomas Gotthard, der er sigtet for at have slået sin hustru, 43-årige Maria From Jakobsen, ihjel, er blevet forlænget i fire uger til 8. marts.

Det oplyser Retten i Hillerød. Beslutningen er truffet mandag på et retsmøde, som blev afholdt for lukkede døre.

De lukkede døre betyder, at pressen og tilhørere ikke får indblik i, hvad der er kommet frem under retsmødet.

Præsten har siddet varetægtsfængslet siden den 16. november.

Hustruen, der er psykolog, har været forsvundet siden slutningen af oktober. Og selv om hendes lig så vidt vides ikke er fundet, mener politiet, at hun er blevet dræbt.

