Opfordring til angreb mod Paludan udløser fængsel til 41-årig

41-årig mand idømmes fængsel i et år og tre måneder for at have tilskyndet psykisk syg til knivangreb.

En 41-årig mand skal i fængsel i et år og tre måneder for at have opfordret en psykisk syg mand til at angribe partistifter Rasmus Paludan med en kniv.

Dommen er mandag eftermiddag afsagt ved Retten i Aarhus.

Manden, der førte kniven, er idømt psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

De to mænd blev tidligere på dagen fundet skyldige i henholdsvis forsøg på grov vold og medvirken til samme.

De blev frifundet for den mere alvorlige anklage om drabsforsøg.

Angrebsforsøget mod Rasmus Paludan fandt sted på grundlovsdag sidste år i det vestlige Aarhus.

»Hold din kæft! Du er et svin«, lød det fra den 53-årige mand, der var iført et hvidt jakkesæt, inden han banede sig vej gennem en politiafspærring og nærmede sig partilederen.

Ved hændelsen blev han ramt af et skud i benet, da en politibetjent valgte at trække sit våben.

Retten vurderede, at mandens hensigt ikke var at slå Paludan ihjel, men at stikke og skade ham på baggrund af politikerens ytringer.

En 41-årig mand, der havde nægtet sig skyldig, blev fundet skyldig i medvirken til grov vold.

Retten fandt, at det var ham, der ved råd og dåd tilskyndede den 53-årige mand til angrebsforsøget.

Han viste blandt andet et billede af partistifteren til den 53-årige og rådgav ham om, hvilken kniv han skulle vælge til angrebet.

Den 53-årige har flere indlæggelser på psykiatrisk afdeling bag sig.

Specialanklager Jesper Rubow mente på den baggrund, at den rette sanktion var en dom til psykiatrisk behandling. Den dom har retten valgt at følge.

Anklageren krævede tre års fængsel til den 41-årige.

Det var ifølge ham skærpende, at han havde forsøgt at orkestrere et angreb mod en ’dansk politiker som led i hans ytringer i den offentlige debat’.

Det var ifølge anklageren endnu en skærpende omstændighed, at den 41-årige udnyttede den medtiltaltes stærke tro og psykiske sygdom.

De to mænd, der begge har libanesiske rødder, har familie i Danmark og boet her det meste af deres liv.

Retten har også valgt at følge anklagerens krav om udvisning af den 53-årige, som ikke er dansk statsborger.

Det har hans advokat protesteret imod og vil på den baggrund anke udvisningsafgørelsen til landsretten.

Den 41-årige har via sin advokat bedt om betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

ritzau