Et år i pandemiens frontlinje: Nu vil sygeplejersker honoreres i nye overenskomster

De har knoklet, taget ekstravagter, flyttet rundt mellem afdelinger og specialer og sat familien på pause for at sikre den nødvendige behandling og pleje af coronapandemiens mest medtagede ofre.

»Nogle af vore medlemmer har ligefrem isoleret sig selv af frygt for at tage smitte med hjem til familien. Det er pludselig blevet meget tydeligt for de fleste, hvor stort et ansvar sygeplejerskerne egentlig bærer rundt på«.

Grete Christensen lægger ikke skjul på budskabet. Som formand for Dansk Sygepleje Råd forhandler hun i disse dage nye overenskomster for de mere end 70.000 sygeplejersker, der har været med til at bære det danske samfund gennem den historiske sundhedskrise – passet og plejet patienterne helt ude i pandemiens frontlinje ved sygesenge og respiratorer.

Nu vil de have indsatsen honoreret og anerkendt i de nye overenskomster med landets regioner.