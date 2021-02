Forsvarsminister vil mødes med kritikere, men fastholder udtalelse, som kaldes nedvurderende

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har indkaldt faglige organisationer til et møde mandag efter vinterferien. Mødet kommer efter, at flere fagforeninger på forsvarsområdet har rejst kritik af hende.

I en kronik i Berlingske har formændene for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Centralforeningen for Stampersonel, organisationen for reserven og Dansk Soldaterforeningers Landsråd skrevet, at der er dårlig stemning og ingen forståelse for ministerens kommunikation.

Udtalelse ses som en nedvurdering af forsvarschefen

Det sker efter, at Trine Bramsen flere gange har kaldt forsvarschefen for en ’styrelseschef’. Det bliver af kritikerne set som en nedvurdering af forsvarschefen og i forlængelse heraf forsvaret. Organisationerne skriver, at det ’skyldes Forsvarsministerens ageren’.

»Kritikken er ny for mig og de organisationer, der rejser den, har ikke rejst den på nogle af de mange møder, jeg har haft med dem«.

»Det ændrer ikke på, at Forsvaret er en styrelse. Det er en vigtig og en særlig styrelse, som jeg har stor respekt for«, siger hun.

ritzau