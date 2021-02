Dansk Industri klar med nyt forslag til genåbningen: Virolog bakker langt hen ad vejen op

En total genåbning af det danske samfund skal senest ske, når alle over 50 år har haft mulighed for at blive vaccineret mod corona. Det er et af de centrale elementer i en genåbningsplan, som Dansk Industri (DI) nu lancerer.

Genåbningen skal gælde alle dele af samfundet, som på det tidspunkt stadig er ramt af restriktioner og nedlukninger.