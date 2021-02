Da direktøren boede i Japan, undrede én ting ham. Nu er den undren fundamentet i DI's plan for en genåbning af Danmark

Lars Sandahl Sørensen har en japansk familie. Godt nok ikke i biologisk forstand, men han opfatter dem nærmest som familie efter at have boet flere år i Japan. Og netop kulturen i Asien har han tænkt over flere gange under det seneste års coronapandemi. Her er smitsomme sygdomme en »indbygget fornemmelse og trussel«, som han formulerer det.

»Hvis du snøfter i Japan eller ser varm ud og ikke har et mundbind på, opfører du dig asocialt og uacceptabelt. Så der er en social kontrakt, som indebærer, at jeg ikke går ud og møder andre mennesker, hvis jeg er syg – og hvis jeg er nervøs for, at jeg er syg, tager jeg et mundbind på. Det ligger dybt i kulturen«, fortæller han.

I begyndelsen undrede det ham, at japanerne var så bange for epidemier. Efterhånden gik det op for ham hvorfor:

»Man bor så tæt, at mange vil dø, hvis det går galt. Derfor ligger det i kulturen på en anden måde end i denne del af verden. Nu skal vi pludselig indse, at den slags epidemier er fuldstændig ødelæggende og destruktive, og derfor skal vi lære at leve med den fare. Ligesom vi har trafiksikkerhed og skal have cykelhjelm på og sørge for at blive testet, så vi kan opdage kræft i tide«.