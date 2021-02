Lørdag mødes Rigsretten og diskuterer habilitet i Støjbergsag

Det er kun lidt over en uge siden, at et stort flertal i Folketingssalen vedtog at rejse en rigsretssag mod tidligere minister Inger Støjberg. Men allerede lørdag vil lokalet under Folketingssalen, nemlig Fællessalen på Christiansborg, være ramme for det første møde for Rigsrettens 30 medlemmer.

Af den udsendte dagsorden til medlemmerne, som Politiken har set, fremgår det, at man blandt andet skal drøfte »problemstillinger vedrørende habilitet« og »udtalelser til pressen«.