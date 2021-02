Fodlænkeafsoninger falder til det laveste i ti år

Automatisk oplæsning

Antallet af afsoninger i hjemmet med en elektronisk fodlænke er faldet med 21 procent i 2020 i forhold til året før. Dermed er antallet det laveste i ti år.

Det skriver advokatmediet K-News.

Kriminalforsorgen udtaler til mediet, at faldet i antallet af hjemmeafsoninger i høj grad kan forklares med det væld af coronarestriktioner, der trådte i kraft i løbet af 2020.

Kriminalforsorgens chef for koncernkontrol og tilsyn, Goran Kreso, forklarer, at det i perioder har været umuligt at gennemføre egnethedsvurderinger, fordi det kræver en fysisk samtale med den dømte.

Desuden har Kriminalforsorgen på grund af corona haft et såkaldt tilsigelsesstop, der har betydet, at det siden 11. december ikke har været muligt at begynde at afsone sin straf med fodlænke derhjemme.

Ifølge Linda Kjær Mink, kriminolog og forskningsleder på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, er det ærgerligt, at færre afsoner i hjemmet. Hun mener, at fodlænken har en positiv effekt på den, der afsoner, når man sammenligner med en afsoning i fængslet.

Hun peger på en rapport fra norske Vista Analyse fra 2015, som viser, at fængsel under elektronisk kontrol giver færre tilbagefald til kriminalitet.

Tilsigelsesstoppet blev ophævet tirsdag, og det er dermed muligt at påbegynde sin afsoning med fodlænke igen. Og noget kan tyde på, at antallet af afsoninger med fodlænke vil vende tilbage til et stabilt niveau i løbet af 2021.

Det var nemlig ikke, fordi der var betydeligt færre, der søgte om at få lov til at afsone derhjemme med en elektronisk fodlænke, oplyser Kriminalforsorgen.

»Kriminalforsorgen indkalder igen alle dømte til afsoning - også afsonere med elektronisk fodlænke, skrev Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Kriminalforsorgen indførte i december et tilsigelsesstop for at mindske risikoen for smitte med covid-19 i landets fængsler og arrester. Det betød, at der ikke kom nye dømte ind i kriminalforsorgens institutioner fra fri fod, ligesom dømte fik udskudt påbegyndelsen af deres afsoning med elektronisk fodlænke.

ritzau