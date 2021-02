Skandaleramt lægehus bag lyntests har faktureret regionen for fiktive ydelser

Praktiserende læge og ejer af Charlottenlund Lægehus Teit Reuther sendte 11. juli 2020 en skrivelse til sine knap 12.000 patienter: »Kære patient i Charlottenlund Lægehus«, indledte beskeden, som i de første linjer fortalte, at man nu tilbyder en antistoftest og antigentest, som kan give svar efter 15. minutter. »Antigentesten koster 750 kr. Antistoftesten koster 500 kr.«.

En af patienterne, som selv er læge, klagede over skrivelsen, idet personen fandt det uetisk at sende den slags reklame, når patienterne ikke samtidigt blev oplyst om, at det offentlige tilbyder gratis PCR-tests. 15. juli svarede lægehuset i en kort mail: »Beskeden var ikke ment som reklame, men et tilbud til de patienter, som ikke kan vente på den offentlige test«.