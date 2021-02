Private fester blev opdaget og stoppet af politiet

Automatisk oplæsning

Også natten til søndag afslørede politiet, at unge mennesker havde samlet sig for at feste, selv om det er imod reglerne under sundhedskrisen.

I København var der to tilfælde, og resultatet blev, at i alt 37 personer er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det oplyser politiinspektør Rasmus Skovsgaard i Københavns Politi.

I en lejlighed på Købmagergade i den indre by var der liv og glade dage, og det fik ordensmagten til at rykke ud.

Høj musik i Nyhavn

En arrangør påstod, at der var tale om en fødselsdagsfest, og at det hele altså var lovligt.

»Men det viste sig, at arrangøren ikke var tilmeldt på adressen«, siger Rasmus Skovsgaard. Derfor blev 22 mennesker sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Klokken 04.40 står der også corona i døgnrapporten. I Nyhavn var der meldinger om høj musik.

»Unge mennesker løb i alle mulige retninger, da patruljen kom frem«, siger politiinspektøren om situationen.

Efterforskningen viste, at festen blev holdt i en lejlighed, som var lejet til netop det formål gennem portalen Airbnb.

Betjentene fik ikke fat i alle deltagerne, men 15 blev sigtet. Samtlige står til en bøde på 2500 kroner.

