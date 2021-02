Forlig skal løse problem med flere ældre og færre medarbejdere

En ny overenskomst for omkring 500.000 medarbejdere i kommunerne skal bidrage til at løse det helt store problem for kommunerne og for velfærdsniveauet i de kommende år:

Antallet af ældre, som skal have hjælp i hverdagen, stiger markant. Men det gør antallet af medarbejdere ikke. Tværtimod vil der i de kommende år være et stort antal kommunalt ansatte, der trækker sig tilbage fra deres job.

Derfor indgår der både en rekrutteringspulje, der skal lokke flere unge ind i arbejdet som social- og sundhedsmedarbejdere, og en plan, der skal få de ældre medarbejdere til at udskyde den dag, hvor de vælger arbejdet fra til fordel for pension eller efterløn.

»Det er det, der skal sikre, at vi fremover kan levere ældrepleje på højt niveau«, sagde borgmester Michael Ziegler (K), der har været kommunernes chefforhandler, da parterne mandag morgen præsenterede en ny treårig aftale.

Med aftalen afsættes der 140 millioner kr. til en rekrutteringspulje, som målrettet skal bruges til at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere.

»Det skal forhandles i de næste to uger, hvordan vi bruger dem«, siger Michael Ziegler.

»Man kan for eksempel få de ansatte hurtigere op på et højere lønniveau. Man kan også give noget på elevlønnen. Det er det, der skal forhandles«.

Rekruttering og ligeløn

Der var også en rekrutteringspulje i den overenskomst, der blev aftalt i 2018 efter nogle af de hårdeste og mest langvarige forhandlinger for de offentligt ansatte, som er set længe.

Dengang var beløbet også større end i den nye overenskomst, men det var den samlede ramme også dengang. Denne gang har coronakrisen lagt et vist pres på forhandlingerne.

Vi er tilfredse med det, vi har opnået. Vi synes faktisk, at vi er landet rigtig godt Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet

Det er ikke mindst Kommunernes Landsforening, der har ønsket at få afsat penge til at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere, og KL havde også ønsket at få afsat flere penge.

Men Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de offentligt ansatte, havde også andre grupper som pædagoger og skolelærere, som man ønskede at tilgodese. Og så ønskede forhandlingsleder, Mona Striib, der er formand for FOA, også, at der blev afsat penge til en lavtløns- og ligelønspulje. Det endte med, at der også blev afsat 140 millioner til det formål.

Og så kunne Mona Striib erklære sig »tilfreds med, at vi har fundet en samlet balance med både en lavtløns- og ligelønspulje og en rekrutteringspulje«.

Fordele til seniorer

Med den nye overenskomst har de kommunalt ansatte og arbejdsgiverne også aftalt, at de skal gøre en ekstra indsats for at holde de rutinerede medarbejdere - seniorerne - i arbejde, så de ikke lader sig friste af muligheden for at stoppe for at nye livet uden arbejde.

Parterne er således blevet enige om det, de kalder et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en »ny praksis for, at flere skal have et godt - og længere - seniorarbejdsliv«.

Parterne er enige om, at de erfarne medarbejdere, der har mulighed for at gå på pension eller efterløn, skal tilbydes seniorstillinger, hvor de kan få nye arbejdsopgaver i stedet for dem, de er kørt sur i, samt nedsat arbejdstid med fuld pensionsopsparing.

Undervejs var arbejdsgivernes og medarbejdernes repræsentanter uenige om anvendelsen af aftalen om at give de erfarne medarbejdere seniordage og seniorbonus.

Arbejdsgiverne foretrak, at seniorerne som udgangspunkt fik en seniorbonus, som de kunne veksle til fridage i form af seniordage.

De ansatte foretrak, at seniorerne fik seniordage, som de så kunne veksle til en bonus - altså flere penge - hvis de undlod at holde fridagene.

Den sag endte fagbevægelsen med at vinde.

»Men den enkelte medarbejder kan frit vælge mellem seniordage eller bonus«, sagde Mona Striib.

Michael Ziegler mener, at det kunne have givet lidt flere arbejdstimer fra seniorerne, hvis man havde vendt det om.

»Men værre er det ikke«, sagde han.

5 procent mere i løn

Den nye overenskomst sikrer, at de kommunalt ansatte får samme lønstigning på godt 5 procent i alt over de næste tre år, som de statsligt ansatte tidligere har forhandlet sig frem til.

Midt i en coronatid med stor offentlig gældsætning er det ikke så ringe, mener Mona Striib.

»Vi er tilfredse med det, vi har opnået. Vi synes faktisk, at vi er landet rigtig godt, sagde hun.

Michael Ziegler betegnede lønstigningerne som inden for det, der er økonomisk forsvarligt.

»Reallønnen er sikret og lidt til, så det stadig vil være attraktivt at være kommunalt ansat«, sagde han.

Efter at der nu er indgået overenskomst på både det statslige og det kommunale område, er det regionerne, der mangler. Her ventes sygeplejerskerne at ville kræve en betragtelig lønforhøjelse.