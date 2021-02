Fuldstændig spærret: Politiet undersøger »mistænkeligt forhold« ved amerikansk ambassade i København

Politiet undersøger lige nu et »mistænkeligt forhold« ved Den Amerikanske Ambassade på Dag Hammarskjölds Allé i København.



Det oplyser Københavns Politi på Twitter.





Hele gaden er i skrivende stund spærret.

Ifølge Politikens fotograf på stedet er bomberyddere netop ankommet til adressen. Derudover er ambulancer, hundepatruljer og brandvæsen 0gså rykket ud ifølge Ekstra Bladet.





Foto: Thomas Borberg

Københavns Politi har endnu ingen tidshorisont for, hvornår de forventer at være færdige med arbejdet.



Derfor opfordres borgere til at søge andre veje ind og ud af byen.



Politiet skriver på Twitter, at man pt. ikke har yderligere kommentarer til aktionen.

Opdateres...