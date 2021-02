Alvorlige oplysninger om sikkerheden i Københavns Lufthavn blev holdt hemmelig for Folketinget

Afgørende oplysninger om et livsfarligt brud på sikkerheden i Københavns lufthavn er blevet holdt hemmelige for Folketinget.

Siden efteråret 2019 er Folketingets Transportudvalg otte gange blevet orienteret om, at lys på landingsbaner havde revet sig løs til fare for sikkerheden i Københavns Lufthavn. Men ordførerne fik aldrig at vide, at lufthavnens egne sikkerhedseksperter i fem-syv dage forgæves havde advaret ledelsen om, at flyvepladsen skulle lukkes som følge af de løsrevne banelys. I stedet rejste 560.000 passagerer via lufthavnen i de dage.

Ordførerne fik heller ikke at vide, at lufthavnen havde overtrådt international lovgivning ved at fortsætte flytrafikken.

Det viser dokumenter, som ordførerne er blevet præsenteret for af Trafikstyrelsen, og som Politiken har fået indsigt i. Dokumenterne afslører, at Trafikstyrelsen, som orienterede Folketinget om sagen for transportminister Benny Engelbrecht (S), tilbageholdt flere af de mest kritiske oplysninger om flysikkerheden i lufthavnen.