Forsvarer beder om løsladelse i sag om dukke af Mette Frederiksen

I en sag om en dukke af statsministeren ved en demonstration vil anklagemyndigheden bede retten om at forlænge varetægtsfængslingen af tre mænd.

Det oplyser senioranklager Søren Harbo i Københavns Politi forud for et retsmøde fredag.

Dukken med et foto af Mette Frederiksen (S) var ledsaget af et skilt, hvorpå der stod ’hun må og skal aflives’. Dukken blev hængt op i en lygtepæl ved Julius Thomsens Plads på Frederiksberg 23. januar.

Forsvareren for en af mændene siger, at hun derimod vil bede retten om at løslade hendes klient.

»Retsfølelsen kan ikke bære mere«, siger advokat Birgitte Skjødt, der torsdag ikke vil gå i detaljer med sin argumentation.

Dukken kom frem under en demonstration vendt mod coronarestriktionerne. Ordene på skiltet henviste til regeringens indgreb mod minkavlerne.

Retten på Frederiksberg besluttede at varetægtsfængsle to af de tre mænd 24. januar. Snart har de altså siddet bag tremmer i en måned.

Begrundet mistanke

Dommeren fandt, at der er en begrundet mistanke om, at de har udsat statsministeren for trusler. Det samme gælder en paragraf om forbrydelser mod regeringen.

Derimod mente dommeren ikke, at mændene kunne fængsles efter yderligere en bestemmelse i straffeloven, som anklagemyndigheden havde peget på.

»Paragraffen om højforræderi er nok skudt over målet«, sagde dommer Christian Wenzel.

Ved demoen blev dukken stukket i brand, men det har de tre fængslede ikke gjort, har de forklaret.

»Det var ikke mig, der tændte ild til dukken. 100 procent ikke, har en af dem sagt«.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville give så meget ballade, som det gjorde«, sagde han i et retsmøde.

ritzau