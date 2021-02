I retten i dag: Det var en hadekampagne, der fik Mimi Jakobsen til at sagsøge Paludan for »nazisvin«

Et møde i programmet ’Aftenshowet’ på DR1 endte i maj 2019 med beskyldninger om nazisympatier mellem partistifter Rasmus Paludan og tidligere minister Mimi Jakobsen.

Den ophedede debat er knap to år senere omdrejningspunkt i en retssag ved Københavns Byret, hvor Mimi Jakobsen og Rasmus Paludan har sagsøgt hinanden for injurier.

Allerede i kølvandet på mødet i programmet sagde Mimi Jakobsen, at hun ville lægge sag an mod Rasmus Paludan for at kalde hende ’nazisvin’.

For en kort bemærkning ombestemte hun sig, men en storm af hadefulde beskeder fik hende igen til at ændre mening.

»Jeg blev bestormet med beskeder. De (fremmede mennesker, red.) kimede os ned. De ringede til min mand og spurgte, hvordan det føles at være gift med et nazisvin. De ringede til mig og kaldte mig naziluder«.

»Der blev malet nazi på vores hoveddør og sat plakater med hagekors op på vores plankeværk. Det kan ikke være rigtigt, det behøver man ikke at finde sig i, og derfor besluttede jeg at lægge sag an«, forklarer Mimi Jakobsen i retten torsdag.

Hitler og nazisvin

Programmet blev sendt i maj 2019 i forbindelse med valgkampen frem mod 5. juni, hvor Rasmus Paludan forsøgte at komme i Folketinget med sit parti, Stram Kurs.

Mimi Jakobsen sammenlignede på et tidspunkt Rasmus Paludans synspunkter med politiske strømninger i 1930’erne. I et tidligere opslag på Facebook havde hun også skrevet om synspunkterne og brugt vendingen ’åbenlyst nazist’ - dog uden at nævne Paludan ved navn.

Hendes beskyldninger fik prompte Rasmus Paludan til at reagere ved at sammenligne hende med Adolf Hitler og kalde hende ’nazisvin’.

»Et svin er i sig selv et skældsord, men nazisvin er betydeligt forstærket«, siger Mimi Jakobsen.

»Jeg har også et renommé. Jeg kan ikke have det (nazisvin, red.) siddende på mig. Derfor har jeg også taget det så alvorligt, at jeg har anlagt denne sag«.

Rasmus Paludan forklarer sig også i retten torsdag og fortæller, at han blev ked af det og ville illustrere det absurde i beskyldningerne om nazistiske synspunkter.

»Jeg lavede et spejl«, siger han og uddyber:

»En ting er at blive kaldt åbenlyst nazist, men så sidder du (Mimi J., red.) her og kalder min politik nazistisk. Så lad os da lave det samme spark også. Jeg må gøre det på en måde, så folk ved, at det ikke er mit synspunkt, men for at illustrere, hvor tåbeligt det er«.

ritzau