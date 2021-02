Millionsvindel med NemID udløser fængselsstraf

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ved Retten i Aarhus er en mand på 21 år og en dreng på 16 år er blevet idømt henholdsvis tre års fængsel og to og et halvt års fængsel for svindel med NemID.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to er dømt for 61 forhold af svindel, der samlet har involveret værdier for cirka 13 millioner kroner. Sagen blev kørt som en tilståelsessag, efter at de indrømmede, at de stod bag svindlen.

De to blev anholdt den 18. juni sidste år. Her blev yderligere ni andre mænd anholdt for svindel med NemID.

Forbrydelsen bestod i, at svindlerne installerede en type computerprogram kendt som keyloggere på bibliotekscomputere.

En keylogger er usynlig for brugeren af computeren, men den husker hver eneste tryk på tastaturet, som den sender hjem til personen, der har installeret programmet.

Dermed har de dømte kunne aflure intetanende borgeres login-informationer til NemID. Og når der har været et nyt nøglekort på vej til ejeren, har de stået klar til at opsnappe det ved offerets postkasse.

Herefter har de kunnet overføre pengebeløb til deres egne konti via offerets netbank.

Anklager Mette Fladkjær er godt tilfreds med den straf, som retten har udmålt.

»Den her type kriminalitet er særdeles indgribende over for de borgere, det er gået ud over. Derudover er det med til at undergrave tilliden til NemID«, siger hun i pressemeddelelsen.

Sagerne mod de øvrige ni mænd har endnu ikke været for retten. Derfor blev tilståelsessagen mod de to mænd kørt for lukkede døre.

Tilståelsessagen forventedes at køre mod tre mænd i stedet for bare de to. Eftersom dommeren havde lukket dørene til retsmødet, er det dog ikke muligt for politiet at oplyse, hvorfor der kun er to dømte i sagen.

ritzau