16-årig dømt for besiddelse af revolver inden skuddrab

En bare 16-årig dreng er blevet idømt tre års fængsel for at have været i besiddelse af en revolver med ammunition i tromlen. To og et halvt år af straffen er betinget.

Dommer Christian Wenzel har afsagt dommen fredag ved Retten på Frederiksberg. En stor del af straffen - to år og seks måneder - er gjort betinget.

Sagen udspringer af en drabssag fra september 2020.

Her blev en 18-årig mand skudt i hovedet ved Dirch Passers Allé på Frederiksberg. Efterfølgende anholdt politiet den 16-årige, der fredag er blevet dømt, og en 14-årig dreng.

I januar afgjorde anklagemyndigheden ved Københavns Politi, at den 16-årige ikke kunne tiltales for drabet på den 18-årige.

Under kriminel lavalder

Den 14-åriges sag er blevet behandlet ved Ungdomskriminalitetsnævnet, da han er under den kriminelle lavalder.

Da drabet blev efterforsket, fandt politiet en revolver af mærket Arminius. Det er lige netop den revolver, som den 16-årige nu er blevet dømt for at have været i besiddelse af.

Det erkendte drengen ved retten. Her blev der desuden vist videoer fra hans telefon, hvor han kunne ses med revolveren, som han havde lånt af en bekendt, i hånden.

»Jeg havde aldrig set en før. Så ville jeg bare gerne have en video på min telefon«.

»Jeg er stadig ung. Jeg vidste godt, det var ulovligt at have et våben, men jeg troede ikke, at det var ulovligt at have en video af det«, siger han i retten.

Den 16-årige har været varetægtsfængslet på en lukket institution i mere end fem måneder. Derfor skal han kun afsone lidt under én måned mere af sin straf.

De resterende to og et halvt års fængselsstraf er betinget.

En betinget fængselsstraf er en straf, der i udgangspunktet ikke skal afsones. Den indebærer dog en prøvetid på to år. Begår den dømte ny kriminalitet inden for prøvetiden, kan straffen gøres ubetinget, så den skal afsones.

ritzau