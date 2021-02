Wammen: Coronapasset bliver et vigtigt redskab ved en gradvis genåbning

Israel er begyndt at høste frugten af et succesfuldt vaccinationsprogram, og halvdelen af befolkningen har allerede fået det første stik. Søndag åbnede flere dele af fritids- og forlystelseslivet for de vaccinerede og for dem, der har udviklet antistoffer mod covid-19 efter overstået sygdom. Et ’grønt pas’ giver adgang til for eksempel fitnesscentre og hoteller, ligesom koncerter og sportsbegivenheder åbner for et begrænset publikum.

I Danmark og Europa er det spørgsmål ømtåleligt, selv om nedlukningen har enorme økonomiske og menneskelige konsekvenser. Der er videnskabelig usikkerhed om smitten, samtidig med at modstandere på begge fløje kalder det ’indirekte tvang’ og hævder, at det deler befolkningen op i A- og B-hold.

Den danske regering annoncerede i starten af februar, at man vil udvikle et såkaldt coronapas, der skal bruges ved udlandsrejser, og samtidig vil udvikle en model, der kan bruges i Danmark til at genåbne dele af forlystelseslivet. Om det interne ’pas’ for både vaccinerede og folk med en negativ test skal tages i brug, lod regeringen dengang stå åbent. Finansminister Nicolai Wammen (S) betegner det nu som en afgørende prioritet for regeringen.

»Så snart smittesituationen tillader det, skal vi have gang i en gradvis genåbning af samfundet. Så vi alle sammen igen kan komme ud at spise, i teatret, til koncert eller til fodbold. Det trænger vi til. Samtidig skal vi skabe de bedst mulige betingelser for, at vi hurtigt kan få gang i hjulene og få virksomhederne tilbage på fuldt blus igen. Her vil coronapasset blive et vigtigt redskab«, udtaler han i en skriftlig kommentar til Politiken.

Ifølge Nicolai Wammen skal det være »en skræddersyet digital løsning«, der skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet og kulturen, men det er »stadig for tidligt at sige, præcis hvordan det skal bruges«, skriver han.