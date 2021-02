Danmarks største CO2-udleder tilslutter sig gasnettet

Danmarks største enkeltudleder af CO2, cementproducenten Aalborg Portland, skal fremover bruge gas i stedet for olie for at blive mere klimavenlig.

Det fremgår af en aftale mellem virksomheden og gasdistributionsselskabet Evida mandag aften.

Ifølge planerne bliver Aalborg Portland koblet til gasnettet, så cementproducenten kan starte med at aftage gas fra 1. april 2022.

Formålet med tilslutningen til gasnettet er, at Aalborg Portlands forbrug af olie, kul og petcoke på sigt kan blive udfaset.

Ifølge Evida kan det betyde en reduktion af CO2 på 40 procent, når man skifter fra kul til naturgas. En overgang til biogas giver 100 procent reduktion.

Det er planen, at Aalborg Portland på sigt skal gå over til biogas.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder aftalen et »stort og vigtigt skridt«, der skal mindske CO2-udledningen fra cementproduktionen i Danmark.

»Det er utroligt positivt, at der nu kommer en løsning, der gør det muligt at omstille cementproduktionen til på sigt at køre på grøn biogas«, siger Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar.

Udleder mere CO2 end en tilsvarende virksomhed i udlandet

I september indgik regeringen en aftale med Aalborg Portland om at mindske udledningen fra cementvirksomheden.

Det viste sig kort tid efter, at den nordjyske virksomhed udleder mere CO2 end en gennemsnitlig cementvirksomhed i udlandet.

Det mødte kritik fra blandt andre Enhedslisten, der mente, at det var rimeligt at begynde at stille strengere klimakrav til virksomheden.

Fabrikken udleder således 100-200 kilo CO2 mere per produceret ton cement end gennemsnittet fra udlandet.

Aalborg Portland udledte cirka 734 kilo CO2 per ton produceret grå cement i 2018. Blobalt var udledningen i snit 540 kilo per ton cement ifølge det internationale energiagentur IEA.

Aalborg Portland fremhævede selv i september ifølge mediet Nordtinget, at virksomheden fremstiller en renere og stærkere cement end andre.

Energiagenturet skelner ikke mellem hvid og grå cement, hvor sidstnævnte er mindre CO2 krævende.

ritzau