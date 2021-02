Hækkerup: Genåbning kommer ikke uden omkostninger

Test to gange om ugen bliver altafgørende for den kommende genåbning, gentager justitsminister Nick Hækkerup (S) nok engang. Sammen med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) drøfter han senere tirsdag myndighedernes indstilling til en gradvis genåbning af samfundet med partilederne.

Hækkerup understreger, at genåbningen vil føre til mange indlæggelser på landets hospitaler, hvorfor beslutningen ikke er nem at træffe.

»Hvis vi følger myndighedernes anbefalinger, betyder det, at vi, når vi når midten af april, må forvente at have omkring 870 indlagte på sygehusene i Danmark med covid-19. Det er markant flere end i dag. Det er det, eksperternes beregninger viser. Det er mange«, skriver Hækkerup på Facebook.

»Men til det skal siges, at indlæggelsestallene forventes at stige, selv om vi ingenting gør. Det skyldes virusvarianten B.1.1.7. Det er en forudsætning for beregningerne og anbefalingerne, at folk lader sig teste. Hvis ikke folk lader sig teste, bliver det meget værre. Derfor er det meget vigtigt, at de elever og lærere, der nu skal tilbage på skolerne, lader sig teste to gange om ugen, ligesom det er vigtigt, at de ansatte i butikkerne, der skal tilbage på arbejde, lader sig teste to gange om ugen«, lyder det videre.

Det er regeringens holdning, at der stilles som et krav til elever og lærere på ungdomsuddannelserne, at de bliver testet to gange om ugen, understreger Hækkerup.

Regional genåbning i vente

Mandag aften kunne Heunicke fortælle om beregninger fra en ekspertgruppe af, hvordan coronasmitten vil udvikle sig, hvis de nuværende restriktioner lempes. Heri står blandt andet, at udvalgsvarebutikker op til 5.000 kvadratmeter kan åbne. Det gælder eksempelvis tøj- og møbelbutikker. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

Det er kun efterskoler i Vestjylland og Nordjylland samt på Bornholm, som ifølge eksperterne bør åbne i første omgang.

Og ifølge beregningerne kan eksempelvis kun nogle af grundskolens afgangselever komme tilbage i skole igen. Det gælder for eleverne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm. I øjeblikket er det kun 0.-4. klassetrin, som modtager fysisk undervisning.

De nuværende restriktioner gælder ugen ud. Og det er planen, at regeringen onsdag vil melde ud, hvilke restriktioner, der skal fortsætte, og hvilke der lempes.

