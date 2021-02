Statsministeren kalder delvis genåbning en kalkuleret risiko

Der bliver ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) tale om at løbe en »kalkuleret risiko«, hvis regeringen og Folketinget enes om at lave en genåbning, der ligner den, som en ekspertgruppe med deltagelse af sundhedsmyndighederne har forslået. Det skriver statsministeren i et opslag på Facebook.

Mandag aften blev en indstilling fra den såkaldte Indsatsgruppe, hvor sundhedsmyndigheder og eksterne eksperter deltager, offentliggjort. Gruppen foreslår blandt andet at åbne nogle butikker på op til 5.000 kvadratmeter – undtagen i storcentre – og udendørs kulturinstitutioner. Samtidig foreslår den, at man i Vest- og Nordjylland kan gå endnu videre og åbne efterskole samt lukke elever på ungdomsuddannelser tilbage halvdelen af tiden.

I sit opslag på Facebook peger statsministeren på de forventede konsekvenser af den genåbning. Antallet af indlagte med covid-19 forventes i beregningerne fra gruppen at stige til cirka 870 i midten af april.

»Vi løber altså en kalkuleret risiko. Som vi i øvrigt også gjorde det sidste år, da vi genåbnede efter den første nedlukning«, skriver statsministeren.

»Og det understreger, at regeringen – selvfølgelig! – anerkender, at nedlukningen har store omkostninger«, tilføjer hun.

Tidligere har statsministeren oplyst, at regeringen i håndteringen af corona har anlagt et forsigtighedsprincip. Det blev præsenteret på et pressemøde i Statsministeriet 11. marts sidste år, og statsministeren har fremhævet det flere gange siden.

Antallet af indlagte toppede sidste forår 1. april, hvor 535 var indlagt med covid-19. Denne vinter toppede antallet af indlagte ved 964 4. januar. Dagen efter annoncerede statsministeren yderligere restriktioner efter, hvad hun beskrev som en »ny og foruroligende udvikling i pandemien«.

Selv om indlæggelsestallene forventes at stige, mener Mette Frederiksen, at situationen nu er en anden.

»Blandt andet fordi flere er vaccinerede – både blandt de ældre og sårbare og blandt personalet i sundhedsvæsenet – og fordi sæsonen skifter«, skriver statsministeren på Facebook.

»Helt afgørende er det derfor, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det, der foreslås nu, er sundhedsmæssigt forsvarligt«.

