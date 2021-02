Flertal vil have alle børn hurtigt tilbage i skole efter norsk model

Mens langt de fleste større skolebørn herhjemme endnu må se langt efter at komme tilbage i skole, står det helt anderledes til i Norge.

Nordmændene har med stor succes og relativt lave smittetal formået at holde skolerne åbne for alle klassetrin hen over de seneste måneder.

Et nyt norsk studie fra januar viser, at coronasmittede skoleelever i sjælden grad giver smitten videre på skoler. Forskerne undersøgte 13 smittede skoleelever, som tilsammen var i kontakt med knap 300 personer. Konklusionen var, at kun 2 af de i alt 234 elever omkring de smittede børn endte med også at blive smittet – og kun 1 blandt 58 ansatte. Om smitten overhovedet skete på skolen, blev ikke fastslået.

»Vores data viser, at et barn i lille grad smitter andre børn og voksne i skoler, hvor der er implementeret smitteforbyggende foranstaltninger«, siger den norske seniorforsker hos Folkehelseinstituttet Brita Askeland Winje, som er leder på forskningsprojektet.