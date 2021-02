»Det er grotesk«: En butik på 5001 kvadratmeter må have 20 kunder på samme tid

Fra 1. marts må store dele af detailhandlen genåbne.

Store butikker over 5000 kvadratmeter må også åbne. Men særligt for dem bliver der krav om, at kunderne skal bestille tid, og at der skal sikres langt mere plads mellem kunderne end i de mindre butikker.

Der skal således være 250 kvadratmeter per kunde, hvis butikken er over 5000 kvadratmeter.

Det viser anbefalingerne til butikkerne på virksomhedsguiden.dk, som Erhvervsstyrelsen står bag.

For butikker under 2000 kvadratmeter er kravet 10 kvadratmeter per kunde. For butikker mellem 2000-4999 kvadratmeter er kravet 20 kvadratmeter.

Det skærpede krav kan ramme store møbelforretninger, elektronikbutikker, byggemarkeder og planteskoler. For eksempel omfatter det en tredjedel af møbelkæden Ilvas butikker.

Arealkravene betyder for eksempel, at en butik på 5000 kvadratmeter maksimalt må have 20 kunder på én gang, mens en butik på 4000 kvadratmeter kan have 200 kunder.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri mener branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, at arealkravet er for skrapt.

»Det er et rigtig, rigtig højt krav, og vi håber, at det kun bliver gældende i en meget kort periode«.

»Der er tale om store butikker med meget plads, og vi mener, at det er muligt at holde de sundhedsfaglige anbefalinger om afstand, selv hvis kravet er noget mindre. For eksempel 100 kvadratmeter per kunde«.

»Det kan dog stadig give mening for nogle butikker at åbne, men for store butikker, som er afhængige af et stort flow af kunder for at få det til at løbe rundt, giver det meget begrænset mening at åbne, hvis man kun må have så relativt få kunder ad gangen, siger Sidsel Dyrholm Holst.

Samme toner lyder fra Lotte Engbæk Larsen, der er markedschef i Dansk Erhverv.

»Det er grotesk, at en butik med 5001 kvadratmeter kun må have 20 personer samtidig. Det er et alt for skrapt krav«.

»Vi mener ikke, at der er evidens for, at der er brug for så meget plads for at forhindre smittespredning, siger Lotte Engbæk Larsen.

Sammenlignet med genåbningen i foråret 2020 er der tale om langt skrappere retningslinjer for de store butikker.

Dengang skulle butikker mellem 5000-9999 kvadratmeter have 10 kvadratmeter per kunde, mens der for butikker over 10.000 kvadratmeter skulle være 20 kvadratmeter per kunde.

Der er tale om anbefalinger, som mangler at blive skrevet ind i en bekendtgørelse, før de er gældende.

ritzau