17 Godhavns-børn får godtgørelse for misrøgt

17 tidligere beboere på børnehjemmet Godhavn får tilkendt 300.000 kroner hver i godtgørelse for misrøgt efter at have indgået forlig. Det oplyser Børns Vilkår.

De 17 stævnede staten i 2020, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i 2019 kort efter sin valgsejr valgte som den første statsminister at undskylde for den behandling, en stor gruppe børn blev udsat for på børnehjem i 1960’erne og 70’erne.

»Vi er naturligvis rigtig glade på disse menneskers vegne. Vi er også glade for, at regeringen har påtaget sig et ansvar, og at sagerne er blevet afgjort uden om domstolene«.

»Vi ved, hvor langsommelige og opslidende disse sager kan være - i nogle tilfælde ligefrem retraumatiserende«, skriver direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl i en kommentar.

Ritzau