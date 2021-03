»Hun skulle blive hjemme«: Partier kritiserer Frederiksens Israel-tur, mens hun lægger fabriksplaner med Netanyahu

Statsminister Mette Frederiksen (S) drømmer om at bygge en fabrik med sin israelske kollega, Benjamin Netanyahu.

Drømmen søges realiseret, når Mette Frederiksen torsdag rejser til Israel for at møde Netanyahu og Østrigs kansler, Sebastian Kurz. Et møde, Frederiksen selv har taget initiativ til. De tre statsledere skal vende mulighederne for at indgå et langsigtet samarbejde om produktion af coronavacciner.