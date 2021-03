Corona skubber dronningens runde fødselsdagsfest endnu et år

Der var planlagt den helt store fejring for dronning Margrethe landet over sidste år, da hun fyldte 80 år 16. april.

Dronningen skulle i forbindelse med fejringen blandt andet have besøgt Aarhus, men det blev udskudt som følge af coronapandemien.

Men coronavirussets indtræden fik som bekendt store konsekvenser for det meste af samfundet, der måtte lukke ned, og det gik også ud over dronningens fødselsdag.

Fejringen blev således udskudt på ubestemt tid. Men nu er Aarhus-festen skubbet helt til næste år.

Dronningen kommer til byen i 2022, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Der er fortsat ikke fundet en dato.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) ser frem til besøget.

»Jeg glæder mig over, at vi allerede nu kan se frem til et festligt kongeligt besøg i 2022, hvor vi må regne med at have fået pandemien godt på afstand, så vi atter kan planlægge store forsamlinger og holde en flot og folkelig byfest for vores dronning«, udtaler borgmesteren i meddelelsen.

Digitale hilsner og fællessang

Selv om den officielle fejring af dronning Margrethe blev aflyst, blev regentens fødselsdag stadig markeret.

På kongehusets hjemmeside kunne man eksempelvis skrive en digital hilsen, ligesom der var arrangeret fællessang for dronningen.

Om aftenen talte hun til befolkningen, mens hun efterfølgende spiste middag med sine to sønner og deres hustruer.

Dronningen er allerede blevet vaccineret mod covid-19. Hun fik sit første af i alt to stik 1. januar i år.

Den kongelige familie havde også smitten tæt på i løbet af 2020.

I midten af december blev kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, testet positiv for corona. Det skete efter et smitteudbrud på prinsens skole i Hellerup.

