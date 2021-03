Rapport om sexisme i Radikale Venstre: 7 procent af kvinderne fortæller om gramseri eller om at blive fastholdt mod sin vilje

Lidt over hver femte har oplevet mindst én episode med seksuel chikane.

Og blandt kvinderne kan i alt 7 procent berette, at de har oplevet, at nogen er gået så vidt som til at gramse på dem eller holde dem fast imod deres vilje.

Sådan lyder resultaterne i en rapport om omfanget af sexisme i Radikale Venstre, som netop er blevet offentliggjort.

I rapporten kan man læse, at blandt de 40 personer, der er blevet interviewet, og de lidt over 400 personer med tilknytning til partiet, der har besvaret et spørgeskema, så svarer i alt 22 procent, at de har været udsat for mindst én hændelse, de vil kategorisere som seksuel chikane.

For kvinderne gælder det 30 procent.

Den hyppigste form for chikane drejer sig om at »få uønskede kommentarer om deres krop, seksualitet eller udseende«. Hver femte kvinde - 20 procent - beretter at have oplevet det. Det gælder for 7 procent af mændene.

Den næstmest hyppige hændelse handler om, at nogen »har fortalt dem historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige«. Det har 21 procent af kvinderne og 8 procent af mændene oplevet.

Og 18 procent af kvinderne svarer, at de har været »udsat for uønsket fysisk berøring, for eksempel klap, kys eller omfavnelse«, hvilket 5 procent af mændene også har oplevet.

Samtidig har knap hver tredje svaret, at de har haft mindst en oplevelse, hvor de mener, de har oplevet en forskelsbehandling på baggrund af køn. Igen er det kvinderne, der oplever det mest.

Derudover viser undersøgelsen »med stor tydelighed«, at det er de yngste i partiet, som er mest udsat.

»Det gælder i alle kategorier af hændelser«, skriver Kvinfo, som er blevet bestilt til at foretage undersøgelsen for Radikale Venstre, der nu beskrives som at have været præget af en »sexistisk kultur« i dele af partiet.

»... håndteringen af seksuel chikane har været uhensigtsmæssig og har været med til at øge konflikter og mindske følelsen af sikkerhed i partiet«, konkluderer Kvinfo videre.

Seksuel tvang

I den mest alvorlige ende af skalaen har Kvinfo også undersøgt omfanget af direkte »seksuel tvang«.

Der er ikke mange, der kan fortælle om dens slags episoder. Men 4 procent (7 procent af alle kvinderne i undersøgelsen) har svaret ja til spørgsmålet »Har nogen har gramset på dig og/eller holdt dig fast mod din vilje?«.

2 procent oplever, at de direkte er »blevet udsat for ét eller flere forsøg på at blive tvunget til seksuelle handlinger, eller at de er blevet tvunget til seksuelle handlinger«.

Og som Kvinfo konkluderer:

»Enkelte respondenter nævner, at der har fundet voldtægt og voldtægtsforsøg sted i partiet«.

Ifølge undersøgelsen har de fleste af de nævne hændelser »fundet sted inden for de seneste 2-5 år«. Og bag episoderne har angiveligt stået henholdsvis både folkevalgte, tillidsvalgte og ansatte i partiet, folkevalgte fra andre partier samt medlemmer af Radikal Ungdom.

Hver femte af alle de personer, der har oplevet enten seksuel chikane, forskelsbehandling eller decideret seksuel tvang, fortæller, at de efterfølgende forsøgte at undgå den person, der havde stået bag.

Hver tredje svarer, at de efterfølgende har henvendt sig til enten ledelsen eller »andre centrale aktører i partiet« og fortalt om hændelserne. Halvdelen har efterfølgende været tilfredse med den måde, deres henvendelse blev håndteret. 29 procent har ikke været.

Kvinfo har ikke bedt folk om at pege på, hvem de henvendte sig til. Det er undladt »af hensyn til anonymitet«. Men ser man på den gruppe, der nu beretter, at de aldrig gik til ledelsen med deres oplevelser, svarer »flere«, at årsagen var, at det var »ledelsen eller andre centrale aktører«, der havde stået bag krænkelsen.

Kvinfo understreger, at der bør være klare retningslinjer for, hvordan sager om seksuel chikane håndteres. Men »strukturerne« i Radikale Venstre har »været uklare« - det har ikke været tydeligt, hvem der formelt har ansvaret for at håndtere sagerne. Og Kvinfo finder derudover, at der generelt har været uklarhed om rollefordelingen i partiet og bruger følgende spørgsmål som eksempler: »Hvornår er jeg nogens chef, hvornår er jeg en sparringspartner/kollega, og hvornår er vi venner?«.

Uklarhederne har ifølge Kvinfo medført, at nogle personer, der har fortalt om sager i partiet, er »faldet mellem to stole«.

»Det betyder, at der i dag er medlemmer og tidligere medlemmer af partiet, der udtrykker, at de ikke er blevet lyttet til, når de har fortalt om seksuel chikane/tvang, og/eller at det ikke har fået konsekvenser for den, der har udøvet chikanen. andre tilfælde har det fået konsekvenser, men der har ikke været en tilbagemelding til de, der har været udsat for forskelsbehandling, seksuel chikane eller tvang. Uklarhederne har samtidig bidraget til yderligere usikkerhed og ubehag for de personer, der har haft oplevelserne«, konkluderer Kvinfo, der som nævnt finder hånderingen af sager i partiet for »uhensigtsmæssig«.