Brite i retten for fire år gammelt drab i Danmark

Da en 47-årig britisk kvinde i sommeren 2017 druknede i en swimmingpool under en ferie i Nørre Nebel nord for Varde, var der ikke tale om en ulykke, men om et drab.

Det mener politiet i Manchester, som har tiltalt kvindens mand for drab og stillet ham for retten.

Det skriver BBC ifølge Jyllands-Posten.

Om eftermiddagen tirsdag den 6. juni 2017 blev der slået alarm om en drukneulykke i den lille sydvestjyske by.

En 47-årig britisk kvinde, der var på ferie med sin mand i sommerhusområdet Søndervang, blev reddet op af vandet. Hun blev kort efter erklæret død.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforskede i første omgang sagen som et mistænkeligt dødsfald. Da efterforskningen tydede på, at der var tale om en drukneulykke, blev sagen henlagt i december 2017.

Politiet mener, at motivet for drabet var penge

Men i midten af 2018 blev dansk politi kontaktet af de engelske kolleger, der efterforskede dødsfaldet som en drabssag. Siden har dansk politi hjulpet med efterforskning af sagen i Danmark, oplyste politikredsen sidste år.

Efterforskningen har altså nu næsten fire år senere ført til, at kvindens mand, som i dag er 47 år, er blevet stillet for retten.

Her lyder det, at motivet er et af de mest velkendte: penge.

»Motivet for at drukne hende var det ældste og mest simple. Det var økonomisk«, sagde anklager David McLachlan tirsdag i retten ifølge BBC.

Parret havde kun været på ferie i tre dage, da kvinden døde.

»Det var et kynisk og planlagt drab, og personen, der er ansvarlig for hendes drukning, er ingen andre, end hendes mand, sagde David McLachlan.

Kvinden, der efterlader sig en søn, var arving til en millionformue. Dette var dansk politi ikke klar over, er det blevet slået fast i forbindelse med retssagen i Manchester.

Manden nægter sig skyldig.

