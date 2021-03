Pelsede robotter skal øge livskvaliteten på plejehjem

En social robot, hvis eneste formål er at skabe glæde, bliver afprøvet som hjælpemiddel på plejehjem i Viborg, Skive og Aalborg. Formålet er at undersøge, om sociale robotter kan medvirke til at øge livskvaliteten og mindske udadreagerende adfærd hos mennesker med demens, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Robotterne har store øjne og blød pels, og de forsøger med kurrende lyde at komme i kontakt med alle omkring sig. Robotten er udviklet i Japan og har navnet Lovot – en sammentrækning af love og robot. Den kommer, når man kalder på den og reagerer på kærtegn med latter og glæde.

»Formålet med projektet er at afprøve robotten i forhold til ældre med demens. Give dem stimulation, give dem trivsel og tryghed i nogle af de svære situationer, de oplever i hverdagen. Robotten har nogle store dådyrøjne, som mange falder for. Og fordi den er kælen, kan ældre forholde sig til den som et kæledyr. De bliver trygge, når de sidder med den. De aer den som et kæledyr, de begynder at tale med, og nogle gange synger de endda for den«, siger projektleder Henrik Steenstrup fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, men understreger, at de sociale robotter hverken kan eller skal erstatte menneskelig kontakt eller omsorg.

Ikke godkendt til salg

Professor og forsker Birthe Dinesen fra Laboratoriet for Velfærdsteknologi på Aalborg Universitet skal følge robotternes tid på plejehjemmene. Hun forklarer, at de blandt andet vil måle borgernes trivsel ved at kigge nærmere på ansigtsudtryk, kropssprog og accept af robotten.

»Vi vil også udforske ændringer i personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som gerne skulle afspejle den reduktion i de ældres udadreagerende adfærd, som vi forventer, at Lovot kan resultere i«, siger Birthe Dinesen i pressemeddelelsen.

Hver enkelt robot har sin egen unikke personlighed, som udvikles over tid. Den har indbyggede sensorer, som gør det muligt at efterligne levende væsners adfærd. Den kan genkende op til 1.000 forskellige ansigter, og den udvikler løbende sin adfærd, sit sprog og sin relation til den enkelte ved hjælp af kunstig intelligens.

Projektets testperiode udløber ved udgangen af marts. Håbet var at købe robotterne til den tid. Men de er endnu ikke godkendt til salg i EU. Derfor må plejehjemsbeboerne vinke farvel til robotterne, når testperioden udløber, oplyser Henrik Steenstrup, som håber, at robotterne bliver godkendt til køb inden for et års tid.

ritzau