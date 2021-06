Politiken kontakter syv mænd, der har hånet Kristian Hegaards handikap på Facebook

Den radikale folketingspolitiker Kristian Hegaard indvier somme tider sine følgere på de sociale medier i, når han har fundet en ny bunke kommentarer, han har følt sig nødsaget til at »rydde op i«, som han kalder det.

Politikeren kan vedhæfte et billede, som dokumenterer de tilsvininger, han fra sin kørestol har udsigt til. De er et vidnesbyrd om, at Kristian Hegaard er udsat for mildt sagt nedsættende, hånlige og i flere tilfælde direkte hadefulde kommentarer møntet på sit handikap.

Som en eksempelvis skriver: