Ingen straffesag mod anklager for at tale med vidne i svindelsag

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En tidligere anklager fra Bagmandspolitiet har ikke optrådt i strid med straffeloven, da hun talte med et vidne i en sag om økonomisk kriminalitet, der kaldes ’Operation Greed’.

Det er konklusionen efter en undersøgelse hos Midt- og Vestsjællands Politi. Her har man besluttet at indstille efterforskningen, oplyser politikredsen.

Den usædvanlige situation opstod midt under en straffesag af enormt omfang. Den handler om hvidvask af 530 millioner kroner og om unddragelse af 297 millioner kroner i skat og moms.

Det var en forsvarerne, advokat Kristian Braad, som slog alarm sidste år. Han gik også til politiet med en anmeldelse om, at en daværende vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet skulle have misbrugt sin stilling.

Problemet var, at hun havde besluttet at holde møde med en medarbejder fra Erhvervsstyrelsen, inden vedkommende skulle møde op i Københavns Byret for at vidne.

Dermed skaffede hun anklagemyndigheden en fordel i forhold til forsvareren, har advokat Kristian Braad sagt i et retsmøde.

Men anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi har altså konkluderet, at der ikke er grund til at tro, at der er sket noget strafbart. Og det facit er Statsadvokaten i Viborg også kommet frem til, oplyser Kristian Braad.

Den tidligere anklager ventes i næste uge at blive afhørt i retten om, hvad det var, der skete.

ritzau