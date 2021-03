Kristian Hegaard fik en storm af hadbeskeder: Nu har han flertal for at straffe hån mod handikappede

De radikales retsordfører, Kristian Hegaard, er en spasser, der skal køres i havet.

Den slags kommentarer modtager Kristian Hegaard i fuld offentlighed på Facebook. Ifølge politikeren sker det hver uge, at han får hadefulde kommentarer rettet mod sit handikap.

Politiken har taget kontakt til en række af afsenderne bag disse kommentarer og har spurgt dem, hvorfor de har valgt at håne person for hans handikap. Reaktionerne spænder fra fortrydelse til trusler om tæsk og kan alle læses i dagens avis.

Det er et kendt fænomen, at mennesker i Danmark blive forhånet, nedgjort eller truet på grund af deres handikap – det er politikere og organisationer enige om. Et politisk flertal barsler af den årsagmed, at folk fremover vil kunne straffes, hvis de går til angreb verbalt med afsæt i handikap, og at fysisk vold vil give skærpet straf, hvis den sker med afsæt i handikap.