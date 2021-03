Eksperter om tilliden til AstraZeneca: »Det er helt afgørende at få oplysningerne frem«

Der er betydelig skepsis i store dele af Europa overfor covid 19-vaccinen fra den svensk-engelske medicinalvirksomhed AstraZeneca, og for skeptikere vil dagens nyhed muligvis være benzin til bålet.

Et parti doser fra AstraZeneca bliver undersøgt i forbindelse med tilfælde af blodpropper i både Danmark og Østrig. Derfor sættes vaccinen på pause i Danmark og flere andre europæiske lande.

Professor Michael Bang Petersen, som står i spidsen for Hope-projektet, der er etableret for at følge danskernes adfærd under pandemien, mener at det kan være med til at undergrave tilliden til en vaccine, selv hvis der ikke er noget om sagen.

»Vi kan se, at det skaber lavere grad af villighed til at lade sig vaccinere, når der opstår negative omtale af en vaccine. Så det kan godt skabe en kortvarig bekymring omkring vaccinerne«, siger han og peger på, at det er en europæisk tendens.

»I Danmark har vi set, at folk foretrækker Pfizer over AstraZeneca, hvis man spørger dem direkte. Derudover har vi set, at der har været skepsis mod AstraZeneca i andre europæiske lande. Der er helt bogstaveligt millioner af ubrugte doser rundt omkring i Europa på grund af skepsis mod vaccinen. Tidligere har bekymringen været i forhold til den lavere effektivitet, som der har været en del fokus på, der har skabt noget skepsis«, siger han.