Politi sigter 44 for fest for børn og voksne i partybus

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

44 personer er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, fordi de fredag aften festede i en partybus på Helsingørmotorvejen. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Direktøren i busselskabet afviser imidlertid, at reglerne er blevet brudt.

I alt var der omkring 55 personer i bussen, men da flere af personerne om bord var under 15 år, er de ikke blevet sigtet.

»Vi får klokken 19.32 en anmeldelse fra en borger, der kører bag en partybus, og som fortæller, at det ser ud til, at der bliver holdt en større fest«, fortæller politiets vagtchef Stefan Andersen.

Bussen blev standset ved Kokkedal, og der var ganske rigtigt gang i en større fest.

Ifølge politiet var det folk i alle aldre, som var med på bussen. Der var både børn ned til femårsalderen og personer over 50 år, oplyser politiet.

De sigtede kan nu se frem til en bøde på 2.500 kroner hver for at bryde forsamlingsforbuddet, der i øjeblikket forbyder forsamlinger på flere end fem personer.

Direktør afviser at have brudt regler

Indehaveren af bussen kan ifølge vagtchefen se frem til en noget større bøde.

»Hvor stor den bliver, kan jeg ikke sige. Det afhænger af mange ting, blandt andet om man tidligere har fået en sigtelse for at arrangere fester«, siger Stefan Andersen.

Det er selskabet Barbussen.dk, som ejer den pågældende partybus. Over for TV 2 afviser direktør Lasse Korthsen, at selskabet skulle have overtrådt reglerne.

Ifølge ham er partybussen nemlig underlagt samme regler som turistbusser. For firmaets partybusser er netop registreret som netop turistbusser.

Det betyder, at så længe en række krav om mundbind, rengøring og håndsprit overholdes - samt at der ikke indtages alkohol om bord - så gælder der andre regler.

»Samtlige krav er overholdt. Inden af passagererne dansede eller drak alkohol i bussen«, siger Lasse Korthsen til TV 2 og varsler, at han er parat til at lade sagen indbringe for retten.

ritzau