»Når man som kvinde går på gaden om aftenen, tænker man ikke på statistikker«

Sarah Everard forsvandt på vej hjem fra en ven. En uge senere blev hun fundet myrdet og parteret i det sydlige London. En 48-årig politibetjent er anholdt i sagen og sigtet for bortførelse og drab.

I kølvandet på mordet på Sarah Everard har en strøm af beretninger ramt de sociale medier, hvor kvinder deler de forholdsregler, som de tager, når lyset fra lygtepælen knap nok lyser vejen op, træerne virker mørke, og det hele egentlig bare er skummelt.

Vidnesbyrd samler sig under hashtags som #NotAllMenButAllWomen, #TextMeWhenYouGetHome, #SheWasWalkingHome og #SarahEverard.

Men en ting er frygten for at blive slået ihjel eller overfaldet. En helt anden ting er den reelle risiko for, at det sker.