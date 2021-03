Politiet mistænker kvinde for at styre 20 bordeller

Automatisk oplæsning

Siden 1. december sidste år har en 30-årig kvinde siddet varetægtsfængslet, sigtet for rufferi.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der mistænker kvinden for at have stået i spidsen for flere end 20 bordeller i flere politikredse.

I forbindelse med sagen har politiet gennemført ransagninger og afhøringer på et større antal bordeller. To andre kvinder har været anholdt i forbindelse med sagen. De er løsladt igen, men de er stadig sigtet.

Aktionen mod bordellerne har også ført til efterforskning af hvidvask i forbindelse med deres indtjening. Den del af sagen involverer et stort antal personer og drejer sig om adskillige millioner kroner.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at et stort antal bordeller i politikredsen løbende bliver kontrolleret. I år har Syd- og Sønderjyllands Politi således udført 24 tilsyn på bordeller.

Spørges, om de er presset til prostitution

Ved tilsynene bliver de prostitueredes papirer kontrolleret, og de bliver afhørt om deres arbejdsforhold. De bliver spurgt ind til, om de muligvis er presset til prostitution, om de kan være menneskehandlet eller ønsker hjælp til at komme ud af deres situation.

Hvis politikredsen får oplysninger, der peger i retning af, at der kan være tale om rufferi – altså om at andre tjener på kvindernes prostitution - indledes der efterforskning.

Det var sådan, at politiet kom på sporet af den 30-årige kvinde.

Grundlovsforhøret og efterfølgende retsmøder i sagen er foregået for lukkede døre. Politiet vil derfor ikke oplyse nærmere om sagen.

ritzau