Lægemiddelagentur kan ikke afvise, at AstraZeneca-vaccinen er skyld i blodpropper

Patienter og læger skal advares i produktinformationen om at holde øje med et særlig sygdomsbillede, efter at de har fået AstraZenecas vaccine.

Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA kan nemlig ikke på dette tidspunkt udelukke en sammenhæng mellem AstraZenecas covid-vaccine og en række tilfælde af alvorlig sygdom og i alt ni dødsfald i EU, alle kendetegnet ved indre blødninger og blodpropper.

»På nuværende tidspunkt og efter at have gennemgået de kliniske rapporter nøje, kan vi ikke definitivt afvise et link mellem vaccinen og disse sjældne blodpropper«, sagde direktør Emer Cooke på et pressemøde torsdag aften.

Til gengæld kan EMA blankt afvise, at vaccinen giver flere almindelige blodpropper. Tværtimod har vaccinerede i EU og Storbritannien haft færre tilfælde af blodpropper end den uvaccinerede ’baggrunds’-befolkning, lød det fra EMA, der på pressemødet forsøgte at mane frygt i befolkninger og EU’s regeringer til jorden.