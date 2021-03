Bettina Heltberg: Jo, du må godt!

Mumle mumle – corona – mumle mumle – AstraZeneca – mumle mumle – vaccination – mumle mumle – test – mumle mumle – vaccinationspas – mumle mumle – åbne op – mumle mumle: lukke ned.

Må vi da for fanden i hede hule osv. ikke snart blive fri?

Det er en luksusindstilling, beregnet for de få, som ikke mærker noget særligt til pandemien, bortset fra en klar blå himmel. Der er en følelse af, at du gerne må, modsagt af regeringens tunnelsyn; du må ikke!

Statsministeren har fået corona på hjernen, det er hendes livs mission, en velsignet bekymring, som Hans Scherfig ville have sagt. Ethvert forslag om genåbning af vigtige samfundsrelaterede erhverv skydes ned, og ingen – bortset fra de sorte mænd – tør påtage sig nogen risiko for at forværre udviklingen: det var også din skyld! Vel var det ej! Jeg sagde jo – ligesom statsministeren – at vi skulle være forsigtige og lytte til sundhedsmyndighederne. Vi skyldte, og det gjorde vi i realiteten alle, et samfundssind. ’Samfundssind’ er et ord, der også går igen i Hans Scherfigs skildring af besættelsen i Danmark – romanen ’Frydenholm’, som jeg før har omtalt.