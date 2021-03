Justering af trafiklys sparer trafikanter tid og tonsvis af CO2

Mange kender nok følelsen, hvor man holder og venter for rødt i et lyskryds og bare gerne vil videre.

Måske kommer der ovenikøbet ikke nogen biler fra den krydsende vej, eller der har været rødt i lang tid.

Det koster tid, der kunne være sparet, hvis trafiksignalerne var indstillet anderledes. Og det er Vejdirektoratet lige nu i gang med.

Her bliver hundredvis af trafiksignaler på det overordnede vejnet gennemgået og finindstillet.

Det skal få trafikanterne hurtigere frem - og samtidig kan det spare klimaet for meget CO2-udledning, fortæller områdechef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen.

»Beregninger viser, at en typisk bilist bruger 0,02 liter brændstof på et enkelt stop for rødt med efterfølgende acceleration. Det svarer til 0,05 kilo CO2. Det lyder måske ikke af særligt meget«.

»Men hvis vi kan spare alle de trafikanter for bare ét stop per dag, vil det give en klimabesparelse på 3,5 millioner kilo CO2 om året«.

»Så der er altså store gevinster at hente ved blot ganske små justeringer«, siger hun.

Vejdirektoratet vil gennemgå sine godt 300 trafiksignalanlæg på det overordnede vejnet og justere der, hvor det er nødvendigt.

120 af dem er allerede gennemgået. Her bliver det tjekket, at anlæggene er ordentligt indstillede i forhold til trafikflow, andre trafiklys og trafikken fra tilstødende veje.

Simpel men god manøvre

Charlotte Vithen understreger, at det ofte kun er ganske små justeringer, der skal til, og at mange anlæg fungerer fint.

Men der er altså stadig steder, der kan optimeres. Og det kan også give trafikanter en væsentlig tidsbesparelse.

»Det handler om, at man ikke skal stoppe unødigt for rødt. Man skal stoppe for rødt, det er klart. Men hvis vi kan justere klogt på vores anlæg, sikrer vi, at det hele tiden afvikles med så kort ventetid som muligt for den enkelte«, siger hun.

Et af de steder, hvor trafiklyset allerede er justeret, er i krydset ved Hillerødmotorvejen og Overdrevsvejen ved Hillerød.

Det har ifølge Vejdirektoratet medført en samlet daglig rejsetidsbesparelse på gennemsnitlig 30 timer sammenlagt for alle trafikanter i krydset.

Også transportminister Benny Engelbrecht (S) glæder sig over, at der med små justeringer af trafiklys kan opnås både tidsbesparelser og klimagevinster.

»Det er en forholdsvis simpel manøvre, og det er glædeligt, at det er med til at afhjælpe to af vores store udfordringer på vejene - trængsel og klimabelastning«, siger han.

Vejdirektoratets arbejde med at finindstille trafiklysene er en del af den løbende drift og optimering af statsvejnettet, der skal få trafikken til at glide bedre.

ritzau