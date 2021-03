»De danske myndigheder har end ikke været dernede og se forholdene«

Klos op ad et stinkende kloakudløb i Al-Roj-lejren i det nordøstlige Syrien står et lille slidt telt. Indenfor er der et tæppe, et par madrasser og en vandslange. Nogle gange kommer der rent vand ud, nogle gange er det gult. Af og til er der orme i det, og andre gange er der intet vand, fordi det er frosset til is. I et hjørne, som skal forestille at være et køkken, står en potte, som de to drenge, der bor her, kan tisse og skide i. De er 2 og 3 år og for små til at gå over til den lokumstønde, som familien deler med beboerne fra 6 andre telte.

Natascha Rée Mikkelsen fra organisationen Repatriate the Children – Denmark var inde i teltet 6. marts i år. Her mødte hun de to drenge. De var underernærede og lignede tændstikmænd. Den lille har ifølge deres mor haft diarre i et år.

»Det værste var at se, hvor meget drengenes tilstand var blevet forværret, siden vi var der i december 2020«, siger Natascha Rée Mikkelsen.