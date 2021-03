USA's ambassade i København: Fremmedkrigere og deres familier bør hentes hjem fra Syrien

Den amerikanske ambassade i København blander sig nu for første gang i den aktuelle debat om danske børn og deres forældre i de syriske fangelejre.

Mens regeringen netop har indgået en bred politisk aftale om at nedsætte en taskforce, der inden 15. maj skal undersøge muligheden for alene at hente danske børn – uden følgeskab af deres mødre – hjem fra lejrene, opfordrer USA’s ambassade til at gå endnu længere.

Amerikanerne opfordrer »kraftigt« alle lande til at hjemtage »fremmedkrigere og de pårørende, der er afhængige af dem, fra Syrien og Irak«, lyder det i en udtalelse til Politiken.

»USA mener, at repatriering efterfulgt af retsforfølgelse, samt rehabilitering og genintegration efter behov, er den bedste måde at holde fremmedkrigere væk fra slagmarken på, og det vil både tage hensyn til sikkerhedstruslerne og den humanitære krise i tilbageholdelsescentrene og lejrene for fordrevne personer i det nordøstlige Syrien«, skriver en talsperson for den amerikanske ambassade i København videre.