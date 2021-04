»Tilliden til ministeren kan ligge på et meget, meget lille sted«: Venstre vil løsrive Forsvarets ledelse fra ministerie

Venstre mener, at statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Trine Bramsen har et så fast greb om Forsvaret, at det svækker dansk militær. Derfor ønsker Venstre at løsrive forsvarschefen og Forsvarskommandoen fra Forsvarsministeriet og ministeren for i stedet at gøre det til en selvstændig militærledelse, skriver Berlingske onsdag.

Venstre mener, at ministerens stramme styring af militæret risikerer at påvirke en afgørende militærfaglig rådgivning til politikerne.

»Jeg har tillid til forsvarschefen, men tilliden til ministeren kan ligge på et meget, meget lille sted«, siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske.

Det har hos nogle blandt andet vakt opsigt, at Trine Bramsen insisterer på at omtale den nyligt udnævnte forsvarschef, Flemming Lentfer, som styrelseschef og ikke forsvarschef.

I øjeblikket er Forsvarskommandoen en enhed under ministeriet. Det skyldes, at Nick Hækkerup (S), der i 2011 var forsvarsminister, indledte et arbejde med at nedlægge kommandoens selvstændige enhed. Det blev vedtaget i 2013.

Ud over omtalen af forsvarschefen har flere partier undret sig over forløbet i forbindelse med et dobbeltinterview sidste år med forsvarsministeren og den dengang nytiltrådte forsvarschef.

Manglende respekt for forsvarschef

Ifølge avisen lægger Ellemann ikke skjul på, at forsvarsministerens håndtering af den nye forsvarschef er afgørende.

»Forsvarsministeren har udvist en manglende respekt for forsvarschefen og en manglende forståelse for Forsvaret. Når du er øverstkommanderende for mænd og kvinder, der risikerer deres liv ved at tage i krig for alle os andre, kræver det, at der er den nødvendige pondus, som forsvarsministeren har fjernet med sin ageren over for forsvarschefen«, siger han til Berlingske.

Nye Borgerlige bakker op om forslaget. De Konservative og Liberal Alliance ser også positivt på det.

Regeringens støtteparti Enhedslisten er til gengæld kritisk over for Venstres forslag.

»I et demokrati skal Forsvaret selvfølgelig også være under demokratisk kontrol. Vi skrottede den gamle Forsvarskommando, fordi der var problemer med fortielser, mørklægning og magtfuldkommenhed«, skriver forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Trine Bramsen siger til Berlingske, at den nuværende struktur »blev vedtaget med bred opbakning fra Folketinget inklusive Venstre«, ligesom hun nævner mangel på økonomisk styring som en anden årsag.

