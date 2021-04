Kræftens Bekæmpelse vil tjene penge på onlinekasino

Inden for den nærmeste fremtid kan man på onlinekasinoet winwin.dk vinde penge til sig selv. Hvis man taber går pengene til gengæld til organisationen Kræftens Bekæmpelse, der står bag det nye onlinekasino.

Det skriver Radio4.

»Vi laver et onlinekasino, fordi vi gennem de senere år har oplevet et fald i vores indtægt lotterier«, siger Ken Helleskov Andersen, der er fundraisingchef i Kræftens Bekæmpelse, til Radio4.

Kræftens Bekæmpelse har købt domænerne winwin.dk, wincasino.dk og winwincasino.dk. Det er ifølge mediet domæner, organisationen har haft siden 2016.

De har ansøgt og fået tilladelse til at drive onlinekasino hos Spillemyndigheden.

Det er en tilladelse, der har kostet knap 300.000 kroner, og som gælder de næste fem år.

Med tilladelsen kan Kræftens Bekæmpelse udbyde spil som roulette, blackjack, baccarat, poker og spil på spilleautomater.

Men idéen om at lave et onlinekasino for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse møder hovedrysten hos Center for Ludomani.

»Det virker som en utrolig dårlig idé. Det er en sygdomsbekæmpende virksomhed, der går ind i en potentielt sygdomsfremkaldende branche. Det er jo helt forkert«, siger leder Michael Bay Jørsel til Radio4.

»Hvis man skal sige med det med deres eget sprog, så er det en dårlig hånd, Kræftens Bekæmpelse sidder med lige nu«, synes jeg.

ritzau