39-årig coronademonstrant skal alligevel forblive fængslet

Den 39-årige mand, der torsdag blev idømt et år og fire måneders fængsel efter kast med et kanonslag ved en demonstration 9. januar, skal alligevel forblive fængslet, selv om byretten besluttede at løslade ham, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den 39-årige mand har allerede siddet varetægtsfængslet i tre måneder.

»Jeg synes godt, at man kan sige, at retshåndhævelsen har fået det, som retshåndhævelsen skal have«, sagde dommer Pernille Kjærulff, da dommen faldt i Københavns Byret.

Hun besluttede at løslade ham, indtil afsoningen af dommen kan begynde. Anklageren var ikke tilfreds med den beslutning, og hun kærede kendelsen til Østre Landsret. Fredag har landsretten så bestemt, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Den 39-årige blev dømt for at kaste kanonslag mod en gruppevogn med flere betjente i. Desuden tilskyndede han andre til lignende overfald. En af månederne i mandens straf har dog ikke noget med demonstrationen at gøre, men skyldes derimod, at han er dømt for flere færdselsovertrædelser. Derfor mister han også kørekortet.

Dommeren mener, at mandens rolle i udgangspunktet skulle straffes med et års fængsel, men at straffen skal hæves med en fjerdedel på grund af coronabestemmelsen. Det er altså en del mindre end en fordobling af straffen, som der kunne blive tale om. Dommeren argumenterede for, at straffen ikke må være uproportional – altså lande upassende højt i forhold til andre sager.

Blev grebet af stemningen

Anklager Astrid Theander gik i retten efter en straf på to år og otte måneders fængsel, hvilket ifølge hende ville være en fordobling af, hvad straffen normalt ville være.

Den 39-årige mand tog direkte fra sit arbejde som stilladsarbejder til demonstrationen 9. januar. Her nåede han kun at være i godt 20 minutter, før han blev anholdt. Han blev i forrige uge afhørt i retten. Her erkendte han at have kastet »en form for fyrværkeri«, men nægtede, at hans handling skulle være omfattet af paragraf 81d:

»Jeg blev grebet af stemningen, impulsen. Det er jo ikke særlig klogt. Men jeg kastede det ikke, fordi jeg troede, at det ville ændre regeringens holdninger«.

Det er den femte sag, hvor Københavns Byret har dømt for uro ved demonstrationen.

ritzau